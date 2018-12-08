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Sarı yelekli Türk'ten çekim yapan TRT'ye: Tayyip de gidecek, Macron da gidecek
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Sarı yelekli Türk'ten çekim yapan TRT'ye: Tayyip de gidecek, Macron da gidecek
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08 Aralık 2018 16:23
Sarı yelekli Türk'ten çekim yapan TRT'ye: Tayyip de gidecek, Macron da gidecek
Paris'teki Sarı Yelekliler eylemini canlı aktaran TRT'ye eyleme katılan bir Türk tarafından tepki gösterildi.
Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek
Videoda Türk gösterici, Türkiye'deki hiçbir zulmü haber yapmayan TRT'nin Paris'te olay yerinden haber aktarmasına tepki göstererek 'Tayyip de gidecek, Macron da gidecek' dedi.
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Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek
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