Samanyolu Haber /Dünya / Sarı yelekli Türk'ten çekim yapan TRT'ye: Tayyip de gidecek, Macron da gidecek /08 Aralık 2018 16:23

Sarı yelekli Türk'ten çekim yapan TRT'ye: Tayyip de gidecek, Macron da gidecek

Paris'teki Sarı Yelekliler eylemini canlı aktaran TRT'ye eyleme katılan bir Türk tarafından tepki gösterildi.

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Videoda Türk gösterici, Türkiye'deki hiçbir zulmü haber yapmayan TRT'nin Paris'te olay yerinden haber aktarmasına tepki göstererek 'Tayyip de gidecek, Macron da gidecek' dedi. 
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