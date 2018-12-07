'Türkiye'de bu saatten sonra sarı yelek satın alan terör şüphelisidir'

Aktrol olarak bilinen Fatih Tezcan, Twitter'da ilginç paylaşmlarda bulundu. Tezcan, 17 Kasım'dan itibaren, Türkiye'de sarı yelek satın alan herkesi terör şüphelisi olarak niteledi.







Akaryakıt zamlarının simgesi haline gelen ve protestocuların giydiği sarı yeleklerin fiyatının Türkiye'de yüzde 80 oranında düştüğünü ve satışların arttığını iddia eden Tezcan, Fransa'da eylemlerin başladığı 17 Kasım tarihinden itibaren Türkiye'de bu yelekleri alan herkesin terör şüphelisi olduğunu öne sürdü.





Bir alışveriş sitesinin sarı iş yeleklerinde indirim yaptığını söyleyen Tezcan, toplu alımların yapıldığını iddia ederek sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şu ifadeleri kullandı:





"Sarı yeleklerde yüzde 79 indirim yapılmış ve Türkiye'de çok miktarda alınmış iddiası üzerine firma ile görüştüm, biz indirim yapmadık, hepsiburada yapmış, diyorlar. Fark etmez. Fransa'da ilk eylem günü olan 17 Kasım 2018'den sonra Türkiye'de sarı yelek alan herkes terör şüphelisidir."



