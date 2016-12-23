Samanyolu Haber /Gündem / Fotoğraflar arasındaki farkı görebilecek misiniz? /23 Aralık 2016 23:55

Fotoğraflar arasındaki farkı görebilecek misiniz?

Terör örgütü IŞİD'in dün gece yayınladığı ve toplumda infial oluşturan, kan donduran görüntülere ilişkin AKP ve Saray cephesinden tatmin edici bir açıklama yok. Medyanın çoğu havuza bağlandığı için konu ile ilgili haber de yok. Kamuoyu da bu iddialara duyarsız.

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Aslında Türkiye'nin Terör örgütü IŞİD'in dün gece yayınladığı  kan donduran görüntüleri konuşması lazım Ancak yayınlanan video ve fotoğraflar dehşet uyandırırken, iktidar, TSK ve medya üç maymunu oynuyor..IŞİD terör örgütüne tek bir tepki yok . Yöneticilerimiz normal programlarını kesmeden devam ederken ellerinde ayran ile kürsüden görüntü veriyorlar


Oysa benzer bir durum Ürdün'ün de başına gelmişti . Şubat 2015'te IŞİD terör örgütü  Ürdünlü pilot Muaz el-Kesasibe’nin yakılarak öldürülmesinin görüntülerini  yayınlamıştı. 

İşte O görüntülerin ardından Ürdün Kralı Abdullah'ın verdiği görüntü ise bu


Ürdün ilk olarak  “IŞİD ve El Kaide mensubu olmaktan” yargılanan Sacide er-Rişavi ve Ziyad Kerbuli’yi idam etmişti. Ardından da IŞİD hedeflerine operasyon yapan Ürdün hava kuvvetlerine bizzat Kral Abdullah komuta etmişti.

Ürdün sokaklarında da günlerce IŞİD protesto edilmişti. 



İki lider iki ayrı fotoğrafı Sosyal Medya hesabından paylaşan Gazeteci İlhan Tanır yorumu sizlere bıraktı 





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