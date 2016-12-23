Fotoğraflar arasındaki farkı görebilecek misiniz?

Aslında Türkiye'nin Terör örgütü IŞİD'in dün gece yayınladığı kan donduran görüntüleri konuşması lazım Ancak yayınlanan video ve fotoğraflar dehşet uyandırırken, iktidar, TSK ve medya üç maymunu oynuyor..IŞİD terör örgütüne tek bir tepki yok . Yöneticilerimiz normal programlarını kesmeden devam ederken ellerinde ayran ile kürsüden görüntü veriyorlar









Oysa benzer bir durum Ürdün'ün de başına gelmişti . Şubat 2015'te IŞİD terör örgütü Ürdünlü pilot Muaz el-Kesasibe’nin yakılarak öldürülmesinin görüntülerini yayınlamıştı.





İşte O görüntülerin ardından Ürdün Kralı Abdullah'ın verdiği görüntü ise bu









Ürdün ilk olarak “IŞİD ve El Kaide mensubu olmaktan” yargılanan Sacide er-Rişavi ve Ziyad Kerbuli’yi idam etmişti. Ardından da IŞİD hedeflerine operasyon yapan Ürdün hava kuvvetlerine bizzat Kral Abdullah komuta etmişti.





Ürdün sokaklarında da günlerce IŞİD protesto edilmişti.













İki lider iki ayrı fotoğrafı Sosyal Medya hesabından paylaşan Gazeteci İlhan Tanır yorumu sizlere bıraktı



















