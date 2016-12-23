Sosyal Medya'ya IŞİD yasağı!

Youtube ve Twitter’a girilemiyor





IŞİD'in 2 Türk askerini yakarak infaz etmesiyle ilgili haberler sebebiyle Türkiye Genelinde Sosyal Medya engellendi.





En çok kullanılan sosyal medya mecraları olan Facebook, Youtube, Twitter’a dün geceden beri erişim sağlanamıyor.





Kısıtlama saat 23:30’dan itibaren başladı.





Bazı kullanıcılar sosyal medyanın yanı sıra Google ve benzeri birçok siteye ulaşamadıklarını bildiriyor.







Öte yandan IŞİD'in 2 Türk askerini yakarak infaz etmesiyle ilgili görüntü ve fotoğraf yayınlayan haber siteleri de engellendi.





FACEBOOK AÇILDI AMA YOUTUBE VE TWITTER HÂLÂ KAPALI





Sabah saatlerinde facebook’a yönelik erişim sıkıntısı sona erdi. Ancak Youtube ve Twitter’a hâlâ erişim sağlanamıyor.