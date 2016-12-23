Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal Medya'ya IŞİD yasağı! /23 Aralık 2016 09:24

Sosyal Medya'ya IŞİD yasağı!

Dün geceden beri Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal ağlara erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sabah saatlerinde Facebook'a erişim sağlandı ancak diğer siteler için sıkıntı devam ediyor.

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Youtube ve Twitter’a girilemiyor

IŞİD'in 2 Türk askerini yakarak infaz etmesiyle ilgili haberler sebebiyle Türkiye Genelinde Sosyal Medya engellendi.

En çok kullanılan sosyal medya mecraları olan Facebook, Youtube, Twitter’a dün geceden beri erişim sağlanamıyor. 

Kısıtlama saat 23:30’dan itibaren başladı.  

Bazı kullanıcılar sosyal medyanın yanı sıra Google ve benzeri birçok siteye ulaşamadıklarını bildiriyor.

Öte yandan IŞİD'in 2 Türk askerini yakarak infaz etmesiyle ilgili görüntü ve fotoğraf yayınlayan haber siteleri de engellendi.

FACEBOOK AÇILDI AMA YOUTUBE VE TWITTER HÂLÂ KAPALI

Sabah saatlerinde facebook’a yönelik erişim sıkıntısı sona erdi. Ancak Youtube ve Twitter’a hâlâ erişim sağlanamıyor. 
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