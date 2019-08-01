[FLAŞ] Doğalgaza gece yarısı rekor zam

Boru Hatları İle Taşımacılık AŞ (BOTAŞ), meskenlerde kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıkladı.





Zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.





1 Temmuz'da elektriğe gelen yüzde 15 zammın akabinde doğalgaza gelen zam enflasyonun tuzu biberi oldu. İğneden ipliğe zam yapılacak.





BOTAŞ AÇIKLAMA YAPTI





Gece saatlerinde doğalgaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:





Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama yüzde 14,97 oranında artış yapılmıştır.





Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama yüzde 13,73 oranında artış söz konusudur."





ELEKTRİK ZAMLARI

