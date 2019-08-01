Samanyolu Haber /Ekonomi / [FLAŞ] Doğalgaza gece yarısı rekor zam /01 Ağustos 2019 00:41

[FLAŞ] Doğalgaza gece yarısı rekor zam

1 Temmuz'da elektriğe gelen yüzde 15 zammın şoku sürerken 1 Ağustos'tan itibaren doğalgaz fiyatı meskenlerde yüzde 15, sanayi tesislerinde yüzde 14 arttı.

SHABER3.COM

Boru Hatları İle Taşımacılık AŞ (BOTAŞ), meskenlerde kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıkladı. 

Zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak. 

1 Temmuz'da elektriğe gelen yüzde 15 zammın akabinde doğalgaza gelen zam enflasyonun tuzu biberi oldu. İğneden ipliğe zam yapılacak. 

BOTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Gece saatlerinde doğalgaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama yüzde 14,97 oranında artış yapılmıştır.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama yüzde 13,73 oranında artış söz konusudur."

ELEKTRİK ZAMLARI

1 OCAK 2018:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 8.8, sanayi ve ticarethanelerde elektriğe ise yüzde 8.4 zam yaptı.

1 NİSAN 2018
Elektrik fiyatları ortalama 2,89 zamlandı.

1 AĞUSTOS 2018:
Farklı abone gruplarına göre elektrik fiyatları yüzde 9 ile yüzde 14 arasında arttı.
 
1 EYLÜL 2018:
Elektrik yüzde 9 ila yüzde 14 oranında zamlandı.

Kimya Mühendisleri Odası, konutlarda kullanılan elektriğe toplamda yüzde 31, sanayi elektriğine ise yüzde 41 zam yapıldığını açıkladı.

1 TEMMUZ 2019:

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) elektrik fiyatı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14,98 zamlandı.

DOĞALGAZ ZAMLARI

1 NİSAN 2018:

BOTAŞ, elektrik santralleri ve sanayiye sattığı doğalgaz fiyatını yüzde 9,7 oranında artırdı.

1 AĞUSTOS 2018:

Doğalgaz çevrim santrallerinde kullanılan gaz fiyatına yüzde 49,5 zam geldi. Konuttaki gaz fiyatı yüzde 9, sanayide kullanılan gaz fiyatı da yüzde 14 zamlandı.

1 EYLÜL 2018: 

Konutta kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 9, sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı  yüzde 14 arttırıldı.

1 AĞUSTOS 2019:
Boru Hatları İle Taşımacılık AŞ (BOTAŞ), meskenlerde kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıkladı. 

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