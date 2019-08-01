[FLAŞ] Doğalgaza gece yarısı rekor zam

Boru Hatları İle Taşımacılık AŞ (BOTAŞ), meskenlerde kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıkladı.
Zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.
1 Temmuz'da elektriğe gelen yüzde 15 zammın akabinde doğalgaza gelen zam enflasyonun tuzu biberi oldu. İğneden ipliğe zam yapılacak.
BOTAŞ AÇIKLAMA YAPTI
Gece saatlerinde doğalgaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:
Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama yüzde 14,97 oranında artış yapılmıştır.
Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama yüzde 13,73 oranında artış söz konusudur."
ELEKTRİK ZAMLARI
1 OCAK 2018:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 8.8, sanayi ve ticarethanelerde elektriğe ise yüzde 8.4 zam yaptı.
1 NİSAN 2018
Elektrik fiyatları ortalama 2,89 zamlandı.
1 AĞUSTOS 2018:
Farklı abone gruplarına göre elektrik fiyatları yüzde 9 ile yüzde 14 arasında arttı.
1 EYLÜL 2018:
Elektrik yüzde 9 ila yüzde 14 oranında zamlandı.
Kimya Mühendisleri Odası, konutlarda kullanılan elektriğe toplamda yüzde 31, sanayi elektriğine ise yüzde 41 zam yapıldığını açıkladı.
1 TEMMUZ 2019:
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) elektrik fiyatı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14,98 zamlandı.
DOĞALGAZ ZAMLARI
1 NİSAN 2018:
BOTAŞ, elektrik santralleri ve sanayiye sattığı doğalgaz fiyatını yüzde 9,7 oranında artırdı.
1 AĞUSTOS 2018:
Doğalgaz çevrim santrallerinde kullanılan gaz fiyatına yüzde 49,5 zam geldi. Konuttaki gaz fiyatı yüzde 9, sanayide kullanılan gaz fiyatı da yüzde 14 zamlandı.
1 EYLÜL 2018:
Konutta kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 9, sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 14 arttırıldı.
1 AĞUSTOS 2019:
Boru Hatları İle Taşımacılık AŞ (BOTAŞ), meskenlerde kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıkladı.