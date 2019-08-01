Samanyolu Haber /Gündem / Akraba yerleştirme formülü: Önce özel kalem müdürü yap sonra da tayin et /01 Ağustos 2019 09:32

Akraba yerleştirme formülü: Önce özel kalem müdürü yap sonra da tayin et

Manisa'da AKP'lilerin akraba atama düzeni böyle kuruldu: Önce özel kalem müdürü yapıyorlar sonra başka kuruma yolluyorlar

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Manisa’da AKP’li Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, kızı Nazlı Selçuk’u önce İŞKUR üzerinden belediyede işe aldı. Daha sonra AKP’li Şehzadeler Belediyesi’ne özel kalem olarak yerleştirilen Nazlı Selçuk, buradan da Demirci Kredi Yurtlar Kurumu İlçe Müdürü olarak atandı. AKP Manisa Milletvekili üyesi Murat Baybatur’un kardeşi Fatih Baybatur da önce Aksihar Belediyesi’ne özel kalem olarak yerleştirildi. 31 Mart seçimlerinde belediye CHP’ye geçince Baybatur AKP’li Şehzadeler Belediyesi’ne başkan yardımcısı olarak atandı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre son dönemde belediyelerde tartışma konusu olan akraba kadrolaşmasının örnekleri de Manisa’da yaşandı. 2014 seçimlerinde AKP’den Demirci Belediye Başkanı seçilen Selami Selçuk, bu süreçte kızı Nazlı Selçuk’u İŞKUR üzerinden belediyeye aldı. Nazlı Selçuk, daha sonra Demirci Kaymakamlığı Proje Ofisi’nde görevlendirdi. Bir süre burada çalışan Nazlı Selçuk, daha sonra AKP’li Şehzadeler Belediyesi’nde istisnai kadrodan özel kalem müdürü yapıldı. Böylece KPSS engelini aşan Selçuk, 657 sayılı yasaya tabi memur oldu.
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