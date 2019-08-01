Samanyolu Haber /Politika / MHP'li ve AKP'li isimler arasında ipleri geren tartışma /01 Ağustos 2019 00:41

MHP'li ve AKP'li isimler arasında ipleri geren tartışma

Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında “destekçi” gerilimi yaşandı. “İktidar biziz.” diyen AKP’liye MHP MYK üyesinden, “Biz Ülkücüyüz. Ne çalmayı biliriz ne de oynamayı.” cevabı geldi.

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Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında gerilim. 

AKP Karamürsel İlçe Danışma toplantısında Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye “İktidar biziz.” mesajına MHP’den set cevap geldi. 

MHP ORTAK DEĞİL, DESTEKÇİ

AKP Karamürsel İlçe Danışma toplantısında Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “MHP iktidar ortağı değil, Cumhur İttifakının destekçisi. İktidar biziz arkadaşlar. Davulu biz çalarız, hep beraber oynarız. O partiye emek veren arkadaşlarımızı da kırmamalıyız. Allah kurduğumuz bu birlikteliği inşallah baki kılar. Bu bir davadır. Bizim birbirimize olan inancımız tamdır” dedi.

“NE ÇALMAYI BİLİRİZ NE DE OYNAMAYI”

MHP MYK Üyesi Erkan Azeri, Yıldırım’ın sözlerini eleştirerek, “Birileri bizi destekçi görüyormuş, birileri bizi ortak görüyormuş. Her ikisi de yanlış görüyor. Biz bu ülkenin sahipleriyiz, onlarsa görevlendirdiğimiz memurlar. Ha bir de “Davul bizde, tokmak bizde, biz çalar biz oynarız” sözü çok yerinde. Biz Ülkücüyüz. Ne çalmayı biliriz ne de oynamayı.” dedi.
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