Seçim sonrası bir zam daha: Elektriğe yüzde 15 zam

İBB seçimi sonrası motorin, şeker ve çaya gelen zamların ardından elektrik fiyatı da 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 zamlanıyor. EPDK'nın bugün yaptığı toplantı neticesinde kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi. BOTAŞ'ın da aynı tarihten geçerli olmak üzere doğalgaza "çift haneli"zam yapması bekleniyor.





Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bugün milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. Kurul, elektrik fiyatlarının yüzde 14.98 artırılmasına karar verdi.





Enerji sektörünün artan maliyetleri elektriğe zam olarak yansıdı. Başta Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) olmak üzere kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin maliyet artışlarıyla ilgili talepleri bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda masaya yatırıldı.





Kurum, elektrikte biriken maliyetlerin bir kısmının tüketiciye yansıtılmasına karar verdi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.





Gaza da zam göründü





Doğalgaz fiyatlarını da BOTAŞ belirliyor. BOTAŞ'ın da 30 Haziran'a kadar 1 Temmuz'dan geçerli yeni tarifeleri belirlemesi gerekiyor. Şirketin doğalgaza, elektriğe yakında bir oranda "çift haneli" zam yapma olasılığı güçlendi.





Motorin, kuru çay ve şeker zamlanmıştı





Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin ardından zamlar arka arkaya gelmeye başladı. Seçimin hemen ertesi günü (24 Haziran) motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapılmıştı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), işçi ve işletme maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek kuru çaya yüzde 15 zam yaptı. Hemen ardından bir açıklama da Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ.'den geldi. Şeker fiyatı da bugünden geçerli olmak üzere yüzde 16 zamlandı.