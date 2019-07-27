Türkiye'de kırmızı ete zam yolda

ESK tarafından büyükbaş hayvan alım fiyatları güncellenirken, bütün randıman gruplarında, karkas et alım fiyatlarında da artış gerçekleştirildi.





Buna göre, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 lira artış yapıldı. Alım fiyatı, ithal hayvanda kilogram başına 29 liradan 31 liraya, yerli hayvanda ise 30 liradan 32 liraya çıkarıldı.





ESK’nin kararında, hem maliyetlerdeki gelişmeleri hem de üreticinin talebini dikkate aldığı bildirilirken bu artışın zam olarak tüketiciye yansıtılması bekleniyor