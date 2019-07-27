Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de kırmızı ete zam yolda /27 Temmuz 2019 12:17

Türkiye'de kırmızı ete zam yolda

Et ve Süt Kurumunca (ESK) büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gidildi. Maliyet artışından ve üretici talebinden dolayı zam yapıldığı belirtildi. Hali hazırda ESK'da bir kilogram kıyma 32 TL'ye satılıyor. Kuşbaşının kilogramı ise 35 TL'den satılıyor.

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ESK tarafından büyükbaş hayvan alım fiyatları güncellenirken, bütün randıman gruplarında, karkas et alım fiyatlarında da artış gerçekleştirildi.

Buna göre, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 lira artış yapıldı. Alım fiyatı, ithal hayvanda kilogram başına 29 liradan 31 liraya, yerli hayvanda ise 30 liradan 32 liraya çıkarıldı.

ESK’nin kararında, hem maliyetlerdeki gelişmeleri hem de üreticinin talebini dikkate aldığı bildirilirken bu artışın zam olarak tüketiciye yansıtılması bekleniyor
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