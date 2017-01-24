Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor... /24 Ocak 2017 22:10

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor...

Fethullah Gülen Hocaefendi Türkiye'de insanlara yapılan zulümlerle ilgili önemli bir tespitte bulundu.

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

 Fethullah Gülen Hocaefendi son Bamteli sohbetinde 'Mazlum, kazanıyor; mağdur, kazanıyor; mahpus, kazanıyor; mescûn, kazanıyor; muzdarr, kazanıyor.. Kaybeden, zâlim oluyor' dedi.


Hiç umursamadılar, giderken gülerek gittiler. Ve gittikleri o yeri de İbn-i Beşiş gibi veya Hacı Bayram Veli hazretleri gibi, birer halvethane olarak tasavvur ettiler. “Yarım yamalak kıldığımız namazlar varsa, kaçırdığımız namazlar varsa, -Allah’a hamd olsun- onları burada kılarız!” dediler, “Oruç tutarız! Evrâd u ezkâr ile iştigal ederiz. Birlerimizi bin yapmaya çalışırız, Allah’ın izniyle!.

İşte bugünün kahramanları gibi, o gün kahraman bir kadın… Onu da atmak istedikleri zaman, dönüyor, dönüyor, bir de yanındaki çocuğuna bakıyor. Çocuk konuşacak yaşta değil. Sahih hadis-i şeriflerde konuşan üç tane çocuk var, onlardan birisi de bu, bu çocuk. Anne, tereddüt ediyor, “Bu çocuğu kime bırakıp da gideceğim!”

O da çocuğuna bakıyor, ağlayan çocuğuna. Çocuk dile geliyor, “At anne, kendini!” diyor. Çünkü o, bir çukura kendini atıyor, zalimlerin eliyle ama “cuppp” diye Cennete gidiyor. Fakat o zâlim eller, onu atanlar, onlar da “cuppp” diye Cehennemin gayyasına yuvarlanıyorlar. Mazlum, kazanıyor; mağdur, kazanıyor; mahpus, kazanıyor; mescûn, kazanıyor; muzdarr, kazanıyor.. Kaybeden, zâlim oluyor,
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Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

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