Samanyolu Haber /Gündem / 'Bir gün Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle' /22 Ocak 2017 17:49

'Bir gün Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, ozgurherkul.org sitesinde yayınlanan sohbetinde cezaevlerine konulan suçsuz onbinlerce insanın Allah'ın izni ve inayetiyle bir gün Yusuflar gibi çıkacağını söyledi.

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

Pazartesi sabahı ozgurherkul.org sitesinde tamamı yayınlanacak olan sohbetinden kısa bir kesit paylaşılan Hocaefendi, terör örgütü iftirasıyla içeri alınan, alın teriyle kazandıkları mallarına el konulanlardan birinin bile yumruğunu sıkarak dahi olsa zalime tepki göstermeden içeri girdiklerini belirtti. Hocaefendi sohbetinde onlara bu iftiraları atanların teröristten beter olduklarını, onlara Fırak-ı dalle iftirası atanların da asıl Fırak-ı dalle olduğunu ifade etti.
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'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

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