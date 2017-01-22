'Bir gün Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

Pazartesi sabahı ozgurherkul.org sitesinde tamamı yayınlanacak olan sohbetinden kısa bir kesit paylaşılan Hocaefendi, terör örgütü iftirasıyla içeri alınan, alın teriyle kazandıkları mallarına el konulanlardan birinin bile yumruğunu sıkarak dahi olsa zalime tepki göstermeden içeri girdiklerini belirtti. Hocaefendi sohbetinde onlara bu iftiraları atanların teröristten beter olduklarını, onlara Fırak-ı dalle iftirası atanların da asıl Fırak-ı dalle olduğunu ifade etti.