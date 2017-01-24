Ekonomiyi çevirmek zorlaştı ,Ambalaj devi Yabancılara satıldı

OHAL'in peş peşe uzatılmasıyla dengesi tamamen bozulan ekonomide özel sektörde faaliyet gösteren köklü markalarımız bir bir elden çıkıyor. 44 yıllık mazisi bulunan Korozo da satıldı.





Türkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo, fon şirketi Actera Group'a satıldı. Bir süreden beri yürütülen satış görüşmeleri sonrası taraflar masadan el sıkışarak kalktı.





Taraflar imzaları dün akşam attı. Korozo'nun çoğunluk hissesi Actera'ya geçti. İstanbul ve İzmir'de 9 fabrikası bulunan Korozo'nun cirosu 250 milyon Euro seviyesinde.



