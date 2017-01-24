Samanyolu Haber /Spor / Trabzonsporgolcü transferini açıkladı /24 Ocak 2017 23:33

Trabzonsporgolcü transferini açıkladı

TRABZONSPOR Kulübü, forvet oyuncusu Hugo Rodallega’nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonsporgolcü transferini açıkladı


Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez' in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Rodallega’ya vereceği ücret açıklandı

TRABZONSPOR, Akhisar Belediyespor’dan forvet oyuncusu Hugo Rodallega ile 2.5 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda şöyle denildi;

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez arasında, 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2016-17 futbol sezonu için 800 bin Euro garanti ücret, 2017-18 ve 2018-19 futbol sezonu için ise 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir.”
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