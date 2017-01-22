Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye /22 Ocak 2017 01:54

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

Fethullah Gülen Hocaefendi bir sohbetinde' yol yorgunluğundan kurtulmak' için çok önemli bir tavsiyede bulunuyor.

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

Fethullah Gülen Hocaefendi 'Bilgi, marifet ve muhabbetullah ile taçlandırılmazsa O yolda yürüyenler yol yorgunluğundan kurtulamaz Dökülüp yolda kalırlar dedi.
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Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

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