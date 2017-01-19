Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'den önemli bir tavsiye ve bir dua /19 Ocak 2017 23:35

Hocaefendi'den önemli bir tavsiye ve bir dua

Fethullah Gülen Hocaefendi son Bamteli sohbetinde Hizmet Hareketine gönül verenlere önemli bir tavsiyesi ve bir de duası vardı.

Hocaefendi'den önemli bir tavsiye ve bir dua

Fethullah Gülen Hocaefendi , Bamteli sohbetinin son bölümünde Hizmet Hareketine gönül verenlere önemli bir tavsiyede bulundu. .Doğru bildiğiniz yolda yürüyün!.' diyen Hocaefendi çok dua edilmesi tavsiyesinde bulundu. 



“Allahım, sevgi ve rahmetle bize teveccüh buyurmanı; ilâhî nefhalarınla, ötelerden esintilerinle gönlümüzü şâd kılmanı; dostluğun, yakınlığın ve yüce şanına yaraşır şekildeki beraberliğinle bizi yalnızlıklardan kurtarmanı; vekilimiz olarak bizi gözetip kollamanı, hıfz u sıyanetinle korumanı, aşılmaz manevî kalelerinin ve sağlam sığınaklarının içine almanı; bütün düşmanlarımıza karşı bizi yardımınla destekleyip zafere ulaştırmanı diliyoruz. Her şeyden öte Zâtına karşı gönülden aşk u alaka, Sana kavuşma iştiyakı talep ediyoruz. Allahım, bizi kâmil imana, İslam’ı mükemmel yaşamaya, her açıdan tam ve kusursuz ihlas, ihsan, sadâkat, istikamet, tevekkül, teslim, tefviz ve sikaya muvaffak kıl. Âmin.” deyin!.. Deyin ve doğru bildiğiniz yolda yürüyün!.. Zira Allah (celle celâluhu) malınızı ve canınızı peyliyor; “Bana verin, vereceğimi vereyim!” diyor.

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Hocaefendi'den önemli bir tavsiye ve bir dua

Hocaefendi'den önemli bir tavsiye ve bir dua

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