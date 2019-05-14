Fatih Portakal'dan YSK'ye flaş soru

31 Mart seçimlerinde oy kullanan yüzlerce seçmenin, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçmen sorgulama sisteminde isminin olmadığı ortaya çıktı.





İsimlerinin listelerde bulunmaması üzerine nüfus müdürlüklerine giden seçmenler, “Herkes seçmen sorgulama sistemine girerek isimlerini kontrol etsin. Bu kadarı tesadüf olamaz” diye isyan ediyor.





Tartışmalı bir şekilde alınan karar nedeniyle YSK üzerinde şaibeler artarken gazeteci Fatih Portakal da önemli bir uyarıda bulundu. Seçmen listelerinin askıya çıkarılmayacağını belirten Portakal, "#23Haziran’da top yine seçmende. #YSK artık güven unsurunu kaybettiği için seçmen uyanik olmalı. Kurul, seçmen listesini askıya çıkmıyor. Muhtarlara gönderilmeyecek. Neden? Yeni tartışma yaratmamak için #seçmenlistesi askıya çıkmalı." dedi.