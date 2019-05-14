Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi 23 Haziran kararını açıkladı /14 Mayıs 2019 18:38

Saadet Partisi 23 Haziran kararını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 23 Haziran seçimlerindeki tutumlarını açıkladı. Karamollaoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız." dedi.

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İlgili kurullarla geniş istişareler yaptıklarını ve kamuoyu eğilimlerini göz önünde bulundurduklarını belirten SP lideri Karamollaoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız." dedi.

"Artık bu seçimde İstanbul 16 milyon değil 82 milyondur" ifadesini kullanan Karamollaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: 

İstanbul Türkiye’nin kalbidir ve İstanbul’un yorulması Türkiye’nin yorulması demektir. Bu sorumlulukla verdiğimiz karar Türkiye’mizin önünü açmaya yöneliktir.

Bu vesile ile yürütülecek seçim kampanyalarında başta adaylar ve siyasi partiler olmak üzere bütün vatandaşlarımızı üslup ve davranış olarak her zamankinden daha fazla hassas olmaya davet ediyoruz.

Bu seçimlerin İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. 23 Haziran çatışmanın değil dayanışmanın tarihi olsun."

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