Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu ve Fatih Portakal rekor kırdı /08 Mayıs 2019 23:32

Ekrem İmamoğlu ve Fatih Portakal rekor kırdı

YSK kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV ana haber bültenine konuk oldu.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul ile ilgili kritik kararı verdi. YSK, İstanbul’da seçimlerin yeniden yapılmasına hükmetti. İstanbul 23 Haziran’da sandık başında olacak.

YSK kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV ana haber bültenine konuk oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı program reyting rekoru kırdı. İmamoğlu’nun konuk olduğu FOX Haber, bütün kategorilerde birinci oldu. Program AB’de 13.06, total grubunda 11.38, ABC1’de 12.77 reyting aldı. (cumhuriyet.com.tr)
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