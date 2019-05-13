Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal’dan Binali Yıldırım’a İmamoğlu tepkisi /13 Mayıs 2019 19:36

Fatih Portakal’dan Binali Yıldırım’a İmamoğlu tepkisi

FOX Ana Haber'in sunucusu gazeteci Fatih Portakal, AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini kendi vaadiymiş gibi sunmasına tepki gösterdi. Portakal, "Yapabiliyordunuz da seçimi mi kaybetmeniz gerekiyordu?" ifadelerini kullandı.

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31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına göre İBB Başkanı seçilen ancak YSK’nın iptal kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun seçimden önce vaatte bulunduğu indirimli su ve öğrenci akbilinin 50 lira yapılması tartışmaları, İmamoğlu’nun rakibi olan AKP’li Binali Yıldırım’ın aynı vaatleri sahiplenmesi sonrası başka bir boyut kazandı.

İBB Meclisi’nde önce CHP’lilerin sunduğu ancak AKP’lilerin kabul etmediği daha sonra ise AKP’lilerin sunduğu indirim tekliflerinin ardından, Yıldırım’a İmamoğlu’nun vaatlerini sahiplendiği eleştirisi yapıldı.

Yıldırım’ı bu tavrından dolayı eleştirenler arasında Fatih Portakal da bulunuyor.

Portakal, sosyal medyadan, “Sen neymişsin be #Ekremİmamoğlu!!! Bir kazandın değişime neden oldun. #Ekremİmamoğlu kazandı, elinden başkanlığı alındı. Ama… Kısacık suresi içinde vaatlerini uygulamaya başlamıştı. Şimdi seçim yenilenecek. Rakibi, vaatlerini vaad ediyor. Yapabiliyordunuz da seçimi mi kaybetmeniz gerekiyordu? #23Haziran” açıklamasını yaparak Yıldırım’ı eleştirdi.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK SLOGANINDAN DA ESİNLENMİŞLERDİ

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Taksim’de tramvay üzerinde ilerlerken bir vatandaşla yaşadığı “Her şey çok güzel olacak” diyaloğu, Erdoğan ve AKP’nin İmamoğlu’ndan esinlendiği tartışmalarına neden olmuştu.

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