Fatih Portakal'dan 23 Haziran tweeti

Fox Tv Anahaber Sunucusu Fatih Portakal, Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı İstanbul kararını ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beka söylemini eleştirerek 23 Haziran'da yapılacak seçime ilişkin tepkide bulundu.





Portakal resmi Twitter hesabı üzerinden "31 Mart seçimi ve kaybedilen İstanbul şunu gösterdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddia ettiği ülke bekası aslında koltuk bekası. Tüm çaba megakenti alabilmek. YSK kararıyla yapilan sandık darbesi ise hukukun bittiğinin göstergesi. 23 Haziran’ın söylemi lütfen inandırıcı olsun." ifadelerini kullandı.