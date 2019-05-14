Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti /14 Mayıs 2019 18:30

İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. İstanbul Valisi Ali Yerlikayai olayla ilgili yaptığı açıklamada, 1 yurttaşın göçük altından yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu. Çalışmalarda 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

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Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından, "Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesindeki Bahçeşehir sitesi istinat duvarında saat 17.45’te göçük meydana gelmiştir. Olay yerinde ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları başlamıştır." açıklamasında bulundu. Yerlikaya, ikinci açıklamasında 1 yurttaşın göçük altından yaralı olarak kurtarıldığını belirtti.

DHA'da yer alan habere göre ise, enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

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