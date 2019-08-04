Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın konvoyunu aratmadı /04 Ağustos 2019 16:51

Erdoğan'ın konvoyunu aratmadı

Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyada yayınlanan videoda AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'a gelişi esnasında konvoyda onlarca taşıtın yer aldığı görüldü.

Yolu açın, Binali Yıldırım geliyor...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım bugün sabah memleketi Erzincan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyada yayınlanan videoda Yıldırım'ın Erzincan'a şehir merkezine girişi esnasında konvoyda onlarca taşıtın yer aldığı görüldü. 

"AÇIN YOLU, İZMİR MİLLETVEKİLİ GELİYOR..."

Lüks ve pahalı arabalardan müteşekkil konvoyun uzunluğu AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunu aratmadı. 

Videoyu paylaşan isimlerden biri olan gazeteci Barış Yarkadaş, "Açın yolu... İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Erzincan ziyareti için oluşturduğu konvoy geçiyor..." ifadelerini kullandı.
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