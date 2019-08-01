Erdoğan meraktan gitmiş...

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin evine yaptığı sürpriz ziyarete dair iddialar havada uçuşuyor.

AKP ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) arasında gizli müzakereler yürütüldüğü, Bahçeli'nin bundan rahatsızlık duyduğu ve Erdoğan'ın Bahçeli'ye "Müttefikliğimiz sürecek." demek için Çayyolu'ndaki tripleks villaya gittiği iddia edilmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara Çayyolu'nda inşâ ettirdiği tripleks villa.

ERDOĞAN VİLLAYI MERAK ETMİŞ

Esrarengiz ziyarete dair yeni bir iddia bugün Habertürk’te yer aldı. Buna göre Erdoğan villasının önünde şalvarlı kasketli bir fotoğraf paylaşan Bahçeli'nin evini görmek istedi.

Bahçeli’ye bir sohbet sırasında, evini merak ettiğini söylemesi üzerine iki müttefik "Bir kahve içeriz." diyerek sözleşti.

Habertürk dünkü ziyaretin bu sözün devamında geldiğini iddia etti.

Bahçeli kendi villasında Bozkurt heykelinin yanında çektirdiği bu fotoğraf sosyal medyada paylaşmıştı.





Erdoğan, AKP Genel Başkanlığı’ndan bu yana ilk kez bir siyasinin evinden fotoğraf çektirdi. Sivil plakalı araç ve küçük bir konvoyla yaptığı ziyaretin ardından Bahçeli'yi ziyaret etti.





Bahçeli ve Erdoğan, 23 Haziran'da İstanbul'da tekrar ettirdikleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde 810 bin oy farkı ile hezimete uğradıkları halde Cumhur İttifakı'nın 2023'e kadar devam edeceğini açıklamıştı.





MHP lideri Bahçeli (sağda), Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı.





Bahçeli ve Erdoğan, Bozkurt heykelinin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.





Erdoğan, Bahçeli'nin villasına sivil plakalı bir makam arabası ile gitti. Konvoyda beş araba vardı.