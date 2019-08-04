Samanyolu Haber /Gündem / Kardeşini özel kalem müdürü yaptı /04 Ağustos 2019 16:18

Kardeşini özel kalem müdürü yaptı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden önce "herkesin başkanı olacağız" diyerek oy toplayan bazı belediye başkanları koltuğa geçer geçmez akrabalarına görev vermeye başladı. "Nepotizm" denilen akraba kayırmacılığında iktidar da muhalefet de aynı safta buluştu

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Konya’nın Ilgın Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş, kardeşi Onur Ertaş’ı özel kalem müdürü olarak atadı. 

Ertaş'ın belediyede memur olan kardeşi Onur Ertaş'ı özel kalem müdürü olarak tayin etmesi ilçede tepkilere yol açtı.

Ilgın Belediye Başkanı Mustafa Kozan (solda), kardeşi Onur Ertaş'ı terfi ettirdi.

“ATAMA İLÇE HALKININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ” 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ilgın İlçe Başkanı Mustafa Kozan kardeş atamasına dair açıklamalarda bulundu.

Kozan, “Başkan Yalçın Ertaş, belediyede memur olan kardeşi Onur Ertaş'ı özel kalem müdürü yaptı. Ertaş belediyede muhasebe müdürüydü. Kurum içi bile olsa bu atama ilçe halkının tepkisini çekti.” dedi.

CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Lütfü Savaş da kardeşini genel müdür olarak tayin etmişti. 

CHP, belediyelerde idari kadrolara tayin edilen akrabaların istifa ettirilmesi için belediye başkanlarına yönelik tamim yayımladı. 


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