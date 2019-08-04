[FLAŞ] Fırat'ın doğusu için son hazırlıklar...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusuna kısa vadede askeri harekât sinyali verdi.





Erdoğan bugün Bursa’da yaptığı konuşmada, “'(Kemal) Kılıçdaroğlu, Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken 'Afrin’e girmeyin'diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz." dedi.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna müdahale edeceklerini söyledi.





ERDOĞAN: O SABRIN SONU VAR





Fırat'ın doğusuna askeri harekât kararını Rusya ve Amerika ile paylaştıklarını belirten Erdoğan, "Kılıçdaroğlu (Rus hava savunma sistemi) S-400 alırken alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var.” diye konuştu.





AMERİKA'NIN TEKLİFİ GÜVENLİ BÖLGE





Fırat'ın doğusunda kalan topraklar Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG'nin hâkimiyetinde. Amerika Birleşik Devletleri bölgeye askerî müdahaleye karşı çıkıyor.





Beyaz Saray bunun yerine sınırda 20 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge inşâ edilmesini istiyor. Ankara güvenli bölgenin kontrolünün TSK'ya verilmesini istiyor, ancak ABD buna sıcak bakmıyor.