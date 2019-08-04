Samanyolu Haber /Gündem / ''Binali Yıldırım, küskün ve kızgın... Damat Albayrak hakkında da açıktan eleştiri yapıyormuş'' /04 Ağustos 2019 14:41

''Binali Yıldırım, küskün ve kızgın... Damat Albayrak hakkında da açıktan eleştiri yapıyormuş''

Binali Yıldırım'a çok yakın bir siyasetçinin, "Binali Bey, kırgın, küskün ve kızgın" dediğini ileri sürüldü.

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Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Uğurluoğlu, Binali Yıldırım'a çok yakın bir siyasetçinin, "Binali Bey, kırgın, küskün ve kızgın" dediğini ileri sürerken damat Berat Albayrak hakkında da açıktan eleştiri yapmaya başladığını yazdı.

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:

Erdoğan'a çok bağlı bir isim olan 64 yaşındaki Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı gibi önemli bir makamdan alınarak Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

Çünkü AKP Bekir Bozdağ'ın tanımlaması ile "Tayyip'in Partisi"

Erdoğan'ın Binali Yıldırım tercihinin yanlış olduğu genç siyasetçi İmamoğlu'nun gösterdiği başarı ile kanıtlandı.

Erdoğan gençlik yıllarından bu yana siyaset yapıyor ve "her şeyi ben bilirim…" gibi bir anlayışla AKP'yi de devleti de yönetiyor ki aldığı kararlar da ortada.

AKP'nin İstanbul ve Ankara'da yaşadığı siyasi hezimetin tek sorumlusu Erdoğan'dır…

Peki, Binali Yıldırım Bey nerede? 

Meclis Başkanlığını da kaybeden Yıldırım sade bir milletvekili olarak yakın siyasi arkadaşının deyimi ile "kırgın, küskün ve kızgın…"

Neden bu kadar tepkili olduğunu sorunca şu yanıtı aldım:
"Binali Bey İstanbul'a aday olmak istemedi. Ancak Erdoğan'ı ikna edemedi.23 Haziran'dan sonra unutulduğunu düşünüyor. 800 bin oy farkı ile kaybettiği siyasi itibarının Erdoğan tarafından yeni bir görevlendirme ile unutturulacağını düşünüyordu.Bu gecikme AKP içinde de 'Yıldırım seçimde çok isteksizdi AKP bu yüzden İstanbul'u kaybetti' eleştirilerinin artmasına neden oluyor. Binali Bey de haklı olarak üzülüyor…"

Değerli okurlarım, Siyaset şöyledir: Kazanırsanız zirvede, kaybederseniz diptesiniz…

Şu önemli kulis bilgisini de yazayım.Binali Yıldırım da dost meclislerindeki siyasi sohbetlerinde Erdoğan'ın, damadı Albayrak'ın ekonomi yönetimindeki hatalarından açıkça söz ediyor... 

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