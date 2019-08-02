Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım, Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş /02 Ağustos 2019 22:55

Binali Yıldırım, Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş

Malatya'da istek üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'ı rehberine kaydetme şekli dikkatlerden kaçmadı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi. 

İstek üzerine AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Yıldırım'ın, Erdoğan'ı rehberine kaydetme şekli dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN'I TELEFONLA ARADI

Yıldırım diğer katılımcılarla birlikte türkü söyledikten sonra, gençlerin isteği üzerine telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'ı telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı


Gençlerle görüşen Erdoğan, "İnşallah bu akşam Binali Bey, milletvekili arkadaşlarımız sizlerle bir aradalar. Nasip olursa bayramdan sonra en yakın zamanda ben de yapmakta olduğum ziyaretlerimi Malatya'ya sizleri ziyaret edip Malatya'da şöyle hem açılışlar hem güzel ilkleri yapmak suretiyle bende sizlerle heyecan katmak istiyorum." dedi.

O anlarda Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, telefonuna 'RTE' olarak kaydettiği, geceye dair dikkat çeken bir diğer detaydı.


O anlarda Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, telefonuna "RTE" olarak kaydettiği, geceye dair dikkat çeken bir diğer detaydı.
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