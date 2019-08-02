Binali Yıldırım, Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi.





İstek üzerine AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Yıldırım'ın, Erdoğan'ı rehberine kaydetme şekli dikkatlerden kaçmadı.





ERDOĞAN'I TELEFONLA ARADI





Yıldırım diğer katılımcılarla birlikte türkü söyledikten sonra, gençlerin isteği üzerine telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.















Gençlerle görüşen Erdoğan, "İnşallah bu akşam Binali Bey, milletvekili arkadaşlarımız sizlerle bir aradalar. Nasip olursa bayramdan sonra en yakın zamanda ben de yapmakta olduğum ziyaretlerimi Malatya'ya sizleri ziyaret edip Malatya'da şöyle hem açılışlar hem güzel ilkleri yapmak suretiyle bende sizlerle heyecan katmak istiyorum." dedi.













O anlarda Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, telefonuna "RTE" olarak kaydettiği, geceye dair dikkat çeken bir diğer detaydı.