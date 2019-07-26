Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı şikâyete gitti, tutuklandı /26 Temmuz 2019 11:43

Erdoğan'ı şikâyete gitti, tutuklandı

Aydın Aydoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri hakkında daha önce yaptığı suç duyurusunun akıbetini öğrenmek için gittiği adliyede tutuklandı.

'Siz ki 15 bin kadını hapishanelere koymuş kişilersiniz...'

Gezi eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı suç duyurusu için gittiği İstanbul Çağlayan adliyesinde tutuklandı.

Aydoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, dilekçede Erdoğan’ın adı geçtiği için kimsenin başvurusunu almak istemediğini ve özel bir bölümde iki sivil polis eşliğinde bekletildiğini duyurdu. 

SOSYAL MEDYADAN ANBEAN DUYURDU

Aydoğan son olarak, polislerin elinden cep telefonunu almak istediklerini ve tutuklandığını yazdı.

KRT’nin haberine göre, Aydoğan’ın Twitter’dan yaptığı son paylaşımlar şöyle:

*Adliyedeyim CB Erdoğan hakkında yapmış olduğum suç duyurusunda istinaden AİHM kararının gereği için özel soruşturma bürosundayım ve fiziki dosyanın arşivden gelmesini bekliyorum bütün memurlar korkudan sus pus olmuş büyük sessizlik var kalemde.

*Tutuklanırsam burada olduğumu herkes bilsin.

Aydın Aydoğan 2013 yılının mayıs-haziran aylarında Gezi protestolarında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanmıştı.

SAVCI İMZA ATMAKTAN ÇEKİNDİ

*Nöbetçi özel soruşturma savcısı dilekçede imza atmaktan imtina ediyor ve bana kapıda beklemem söyleyip dosya ile cumhuriyet başsavcı vekiline çıktı

*Dilekçede sadece Erdoğan’ın ismi geçiyor diye hiç kimse taraf olmak istemiyor ve imza atmıyor
Bu ne korku başımda iki sivil Polis özel soruşturma bürosu kaleminde ölü sessizliği

*Adliyede bodrumda özel bir bölümde başımda iki tane sivil Polis başsavcı vekilinin ne diyeceğini bekliyorum polisler telefonumu alıyor.

*Tutuklandım.
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