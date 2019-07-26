Samanyolu Haber /Gündem / Kaybedeceklerini anlayınca günde 8 kişi işe almışlar /26 Temmuz 2019 11:54

Kaybedeceklerini anlayınca günde 8 kişi işe almışlar

Yerel seçim takviminin Resmi Gazete’de yayımlandığı 14 Aralık’ın iki gün sonrasından başlayarak Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildiğine ilişkin mazbatasını aldığı 8 Nisan gününe kadar geçen sürede belediye iştirakleri ağırlıkta olmak üzere 853 kişinin işe alımı tamamlandı. Bu kişilerden 117’si AKP’nin kaybettiği 31 Mart seçimlerinden bir gün sonrası ile mazbatanın Yavaş’a verildiği 8 Nisan günü arasında işe alındı.

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Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, 16 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında işe alınan 736 kişi ile ilgili inceleme sürüyor. Bu kişilerden gerekli özelliklere sahip olmadan liyakat kuralına aykırı olarak işe başlatıldığı tespit edilenlerin de belediye ile ilişkileri kesilecek.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Başkan Mansur Yavaş, YSK’nın seçim takvimini açıklandığı aralık ayından itibaren belediyeye alınan personel ile ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi. Yavaş, “Seçim kampanyası döneminde, seçilmem halinde 25 bin kişiyi işten çıkaracağım söylendi. 25 kişi bile işten çıkarmadık” dedi. Yavaş seçim döneminde işe başlatılanlarla ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Sözünü verdikleri projeleri hayata geçirmek istediklerini ancak çeşitli aksaklıklar yaşanabildiğini dile getiren Yavaş, “Genel sekreterimizi atayamadık, genel sekreter yardımcılarına muvafakat alamadık. Bazı daire başkanlarını talep ettik, muvafakat alamadık, yasa böyle. Yavaş yavaş kadromuzu tamamlıyoruz” dedi.
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