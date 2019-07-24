Tutuklulara zulmün son örneği

Eskişehir’de Hizmek Hareketi'ne yönelik devam eden cadı avında tutuklanan Sürat Kargo Eskişehir Bölge Müdürü Ali Ayverdi, geçirdiği beyin tümörü ameliyatı sonrası vefat etti.





Cezaevinde aylarca hastaneye sevki yapılmayan, hayatını tek başına devam ettirememesine rağmen tahliye edilmeyen Ayverdi çağrılara kulak tıkayan yetkililer yüzünden göz göre göre ölüme gitti.







GÖRÜŞE TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GİDİYORDU





Ali Ayverdi cezaevlerindeki hasta mahkumlara yapılan zulmün son örneği oldu. Hafıza kaybı ve psikolojik sorunlar yaşayan Ayverdi’nin tahliye edilmesi için sosyal medyadan yakınları tarafından daha önce Adalet Bakanlığına çağrı yapılmıştı.





Ayverdi’nin tekerlekli sandalye ile görüşe gidebildiğini duyuran yakınları, tedavisinin yapılabilmesi için Ayverdi’nin bir an önce serbest bırakılmasını istemişti.













ADALET BAKANLIĞI ÇAĞRILARA DUYARSIZ KALDI





Cezaevindeki son günlerinde rahatsızlığının ilerlemesine rağmen Ayverdi’nin hastaneye sevkinin yapılmadığı sosyal medyada sıkça yer almıştı.





Yapılan paylaşım ve haberlerle Adalet Bakanlığının devreye girerek Ayverdi’nin salıverilmesi istenmişti. Fakat bakanlık çağrılara duyarsız kaldı.





Ayverdi fenalaşınca apar topar götürüldüğü ameliyat sonrası hayatını kaybetti.





Evli olan Ayverdi 2 erkek çocuk babasıydı.







