"Tutuklu gazeteciler için özgürlük" çağrısı

Uluslararası Gazeteciler Derneği (International Journalists-IJ) Genel Sekreteri Mustafa Kılıç, Ramazan Bayram’ında tutuklu gazeteciler İçin özgürlük çağrısında bulundu.





Uluslararası Gazeteciler Derneği'nin internet sitesinde yayımlanan habere göre IJ Genel Sekreteri Mustafa Kılıç, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra çok sayıda gazetecinin tutuklandığına dikkati çekti.





TÜRKİYE'DE GAZETECİLER SOSYAL ÖLÜME MAHKÛM EDİLDİ





"Biz bir yandan hasar tespit çalışması yaparken bir yandan da kurtarabildiğimiz arkadaşlarımızı güvenli bölgelere ulaştırmaya çalışıyoruz." diyen Kılıç, cezaevinden çıkanların da ekonomik ve sosyal ölüme mahkûm edildiğini söyledi.





Kılıç, "Yurtdışına çıkabilen bizim gibi mülteci gazeteciler en azından fikir hürriyetine ulaştılar. Bu gruptakiler de henüz ekonomik özgürlüklerini elde edemedi. Buna rağmen mülteci kamplarından, kütüphanelerden, evlerinden yayınlar gerçekleştirerek, gazetecilerin susmayacağını gösteriyor, cesurca gerçekleri haykırıyorlar." ifadelerini kullandı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin baskı ve zulmünden kaçan gazetecilerden bazıları IJ'nin Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Frankfurt şehrinde düzenlediği bayram programında biraraya geldi.





RAMAZAN BAYRAMI BULUŞMASI





Türkiye'yi terk etmek mecburiyetinde kalan gazetecileri Ramazan Bayramı vesilesi ile biraraya getirmeye çalıştıklarını aktaran Kılıç, "Bu tip buluşmalarımız, tanışma, kaynaşma, bireysel ve küçük gruplar halinde devam eden yayınlar için dayanışma, sinerji üretme vesilesi oluyor. Kimi dil kursundan çıkar çıkmaz bir arkadaşının yanına koşup ona kamera tutuyor, kimi kamptan kütüphaneye geçip bulabildiği bir bilgisayarda yazı yazıyor veya video montajlıyor." diye konuştu.





"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR, SUSMAYACAĞIZ"





Kılıç, "Evinde yer olmadığı için yayın sırasında eşinden çocukları dışarı çıkarmasını isteyen arkadaşlarımız var. İmkânlar kısıtlı, fakat en azından özgürlüğümüz var. Türkiye’de konuşamayan binlerce, cezaevinde işkence altında yüzlerce arkadaşımız var. Onların bu kadar bile imkânı yok. Bizim bu depremi dünyaya duyurma ve milyonlarca mağdur için yardım çağırma imkânımız var. Meslektaşlarımız özgürlüğüne kavuşana kadar susmayacağız." dedi.







Uluslararası Gazeteciler Derneği (IJ) Genel Sekreteri Mustafa Kılıç "tutuklu gazeteciler için özgürlük" çağrısında bulundu.





"100'E YAKIN GAZETECİYİ BULUŞTURDUK"





Daha önceki çalışmalarında da özellikle Avrupa ülkelerinde bulunan ve değişik mecraalarda yayınlar gerçekleştiren yüze yakın gazeteciyi toplantılarla buluşturmayı sağladıklarını belirten Kılıç, yurtdışında 300’den fazla medya mensubu ile irtibat halinde olduklarını vurguladı.







Programa katılan Bold Medya kurucularından Fatih Akalan hissiyatını, “Biz büyük bir aileyiz bugün bir kez daha gördüm. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız..” şeklinde dile getirdi.





ULUSLARARASI GAZETECİLER DERNEĞİ FAALİYETTE





Türkiye dışında ikamet eden gazetecilerin kurduğu International Journalists e.V, uluslararası ölçekte, medya çalışanları arasında diyaloğu, dayanışmayı ve mesleki gelişimi sağlamaya yönelik her türlü faaliyetin, düzenleyicisi veya destekleyicisi olmayı hedefliyor.





Derneğin üye kayıtlarına başladığı kaydedildi.



