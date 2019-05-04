Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki Tutuklu gazetecilere Viyana’dan destek /04 Mayıs 2019 18:12

Türkiye'deki Tutuklu gazetecilere Viyana’dan destek

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre, Türkiye 2019 yılında 157’nci sırada. Türkiye'de şu anda 133 gazeteci veya Medya çalışanı cezaevinde. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü' sebebiyle Türkiye'de tutuklu gazeteciler için Viyana'da bir program düzenlendi

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3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle Türkiye'deki İfade özgürlüğüne yapılan saldırıları anlatmak için Viyana'da bir grup Türk ve Avusturyalı bir program düzenledii... 

Bir grup gönüllü tarafından kurulan 1Stimme1Schritt platformu tarafından organize edilen ve Viyana’nın en turistik bölgesi Stephansplatz’da gerçekleştirilen program büyük ilgi gördü. 

Programda katılımcılar Türkiye'de cezaevinde tutulan bazı gazetecilerin resimlerini ellerinde tutular . Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Güray Öz, Fevzi Yazıcı, Ayşenur Parıldak, Meltem Oktay, Reyhan Hacıoğlu, Yakup Şimşek, Emre Soncan gibi tutuklu gazetecilerin fotoğrafları ile ‘Tutuklu Gazetecilere Özgürlük’, ‘Medya Özgür Olmazsa Özgürlük Olmaz’ pankartları altında Almanca, Türkçe ve İngilizce basın açıklaması yapıldı.


Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi editörlerinden, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan Reyhan Hacıoğlu, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca,  Gazeteci Zafer Özcan'ın Basın özgürlüğü günü sebebiyle Avukatları aracılığı ile gönderdikleri mesajlar da paylaşıldı. 

Hidayet Karaca mesajında : ''Ülkemin özgürleşmesi, demokratikleşmesi adına bir gazeteci olarak 5 yıldır suçsuz yere cezaevindeyim. Ben daha ne mesaj verebilirim ki özgür dünyaya.'' dedi. 

İnternational Journalist Derneğinin destek verdiği program sağanak yağmur altında  iki saat devam etti.. 

Bu arada kalabalık arasından bazı Avusturyalı ve Turistler program sebebiyle tutuklu gazetecilere mesaj göndermek istediklerini söyleyip mesaj gönderdi 

Programda  2 yıl tutuklu kalan  Zaman gazetesi çalışanı İbrahim Karağeyen kısa bir konuşma yaptı.

 Ahmet Altan’ın cezaevi arkadaşı da olan Karayeğen, konuşmasında 12 Eylül’den bu yana birçok kez gözatıana alınan ve tutuklanan Altan’ın 2 yıldar fazla süredir tutuklu olmasının Türkiye’de basın özgürlüğünün durumunu gözler önüne serdiğini söyledi.

Eylemde Avusturya Basın Klübü Başkanı Prof. Fred Turnheim’in gönderdiği mesaj da okundu. Turnheim da mesajında Türkiye’de 8 ay tutuklu kalan ve halen yurt dışına çıkış yasağı bulunan Avusturyalı gazeteci-aktivist Max Zirngast’ın durumuna atıfta bulunarak ‘Türkiye’nin diktatörlük rejimine dönüştüğü ve acilen demokrasiye dönmesi’ gerektiği kaydetti.







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