Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Johnson'a: Tekrar müzakere talebi kabul edilemez /26 Temmuz 2019 11:43

AB'den Johnson'a: Tekrar müzakere talebi kabul edilemez

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ilk görev gününde verdiği Brexit mesajlarına Avrupa Birliği (AB) tepki gösterdi.

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AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Johnson'ın, eski İngiltere Başbakanı Theresa May ile varılan anlaşmayı tekrar müzakereye açma isteğinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Euronews'ten Bahtiyar Küçük'ün haberine göre Birlik üyesi temsilcilere e-mail gönderen Barnier, İngiltere Başbakanı'nın bu konuda kullandığı 'savaşçı' dilin anlaşmasızlığı işaret ettiğini belirterek, 27 ülkenin prensiplerine bağlı kalarak dayanışmayı sürdürmesi gerektiği mesajını verdi.

Johnson başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, AB ile "yeni ve daha iyi bir anlaşma" sözü vererek her durumda 'amasız ve fakatsız' 31 Ekim'de Birlik'ten çıkılacağını söylemişti.

Theresa May'in yaptığı anlaşmanın değiştirilmesi gerektiğini savunan Johnson, ilk olarak da Kuzey İrlanda ile ilgili "tedbir maddesi"nin (Backstop) kaldırılmasını istiyor.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, ülkesinin May ile varılan Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğini söyledi.

İngiltere'nin AB'den çıkış tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'de değişiklik yapılması için 'iyi bir sebep' olması gerektiğinin altını çizen Montchalin, "Eğer İngiltere normal bir şekilde AB'den ayrılmak istiyorsa bir noktada anlaşmalıyız." diyor.

İngiltere ile AB arasında yürütülen müzakereler sonucunda Brexit tarihi 31 Ekim olarak belirlendi.

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