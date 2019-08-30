Erdoğan'a yakın isim Almanya'yı karıştırdı

Artı Gerçek'ten Süheyla Kaplan'ın Alman Weser Kurier gazetesinden aktardığı habere göre Mustafa Güngör’ün Bremen Eyalet Parlamentosu’nda SPD Meclis Grup Başkanı seçilmesi sonrası, 1988 yılından bu yana SPD üyesi olan eski eyalet milletvekili Ulrike Hövelmann (65) Güngör’ün Erdoğan’a ve AKP’ye yakın olduğunu belirtip partisinden istifa etti.





Sosyal Demokrat Parti içinden gelen eleştiriler sonrası Mustafa Güngör ‘Bremen’de doğup büyümüş biri olarak, sosyal demokrat düşünceye inandığımı belirtmek isterim AKP’ye ve Erdoğan’a yakınlığım gerçek dışıdır’ şeklinde açıklama yaptı.





ADI AKP LOBİ ÖRGÜTÜ UETD’NİN GENEL İDARE KURULU’NDA GEÇİYOR





Almanya’nın Köln kentinde 2004 yılında Dorint Otel’de AKP’nin yurtdışı lobi örgütü olarak kurulan UETD ( Avrupalı Türk Demokratlar Birliği) tarafından gerçekleştirilen genel kurulda Mustafa Güngör’ün kırk kişiden oluşan Genel İdare Kurulunda da adı geçiyor.





GÜNGÖR, METİN KÜLÜNK’ÜN BREMEN’DEKİ PROGRAMINA DA KATILDI





SPD Milletvekili Mustafa Güngör’ün ‘Avrupa’nın Sesi’ adlı haber portalında ‘Eski Türkiye artık Yok’ başlıklığıyla verilen haberde AKP eski Milletvekili Metin Külünk’ün UETD Bremen Bölge Teşkilatı tarafından düzenlenen ’15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı’na katıldığı yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Alman medyasında daha önce çıkan haberlere göre AKP eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün ‘Almanyalı Osmanlılar’ adı çetenin ileri gelenlerine birçok kez para verdiği iddia edilmişti. Haberlerde Külünk’ün geçen yıl Alman Federal Meclisi’nin ‘Ermeni soykırımı’ kararının ardından protesto eylemlerinin organizasyonunda aktif rol aldığı iddia edilmişti.





TAZ GAZETESİ: ERDOĞAN’IN LOBİCİLERİ İŞBAŞINDA





Öte yandan Alman Taz gazetesinde 19 Şubat 2018 tarihli ‘Erdoğan’ın lobicileri görev başında’ başlığıyla verilen haberde ‘Almanyalı Osmanlılar’ ile ilişkisi olan AKP yurtdışı lobi örgütü UETD’nin aynı zamanda Bremen Senatosu’nda milletvekili olan Mustafa Güngör’ün burada görev almasından dolayı politik nüfuz kazanmaya çalıştığı belirtildi.





Bremen eyaleti Sol Parti tarafından eyalet hükümetine konu ile ilgili verilen soru önergesinde AKP’nin Almanya’da kendine bağlı milletvekilleri ve politikacıları aracılığıyla politik nüfuz alanı oluşturmaya çalıştıkları ifade edildi.





Taz gazetesinde yer alan habere göre SPD eyalet milletvekili Mustafa Güngör ve SPD eyalet yönetim kurulunda yer alan Mehmet Acar’ın AKP’nin yurtdışı lobi örgütü UETD’ye yakın olduğu ileri sürüldü.





Türkiye-Almanya İlişkileri Uzmanı Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Çopur sosyal medya hesabından "Sevgili SPD, güçlü bir parti olarak size Almanya’da ihtiyacımız var. Ancak SPD’den parti başkanlığına yeni seçilen bu kişi için şu soruları sormanız gerekiyor: Neden bazı Türkiye kökenli politikacılar hesaplanmış bir biçimde bir sosyal demokrat partiden islamcı-faşist parti AKP’ye gidiyor? SPD’deki bütün Erdoğan yanlıları nereden geliyor?" diye sordu.





Burak Çopur, “Bu sadece SPD’nin problemi değil, hemen hemen bütün siyasi partilerin sorunudur. Almanya’daki siyasi partilerde İslamcı-Otoriter AKP’nin nüfuzuna karşı partilerüstü bir işbirliği yapılması gerekmektedir” diye devam etti.







