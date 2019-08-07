Samanyolu Haber /Gündem / Alman vatandaşı Türkiye'ye girişte tutuklandı /07 Ağustos 2019 10:49

Alman vatandaşı Türkiye'ye girişte tutuklandı

Türkiye’de 36 yaşındaki Almanya vatandaşı Osman B., sosyal medya paylaşımlarında ‘terör örgütü propagandası' yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Artı Gerçek sitesinden Süheyla Kaplan'ın haberine göre Alman Kanalı ARD’de yayınlanan ana haber bülteninin NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung’un enformasyonuna dayandırdığı haberinde, Almanya’nın Hessen eyaletinde yaşayan Osman B.’nin ailesiyle tatil yapmak üzere gittiği Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındığı belirtiliyor.

Osman B.’nin 2011 yılında Alman vatandaşlığına geçtiği belirtilirken, savcılık söz konusu kişinin Türkiye’de herhangi bir ikamet adresinin olmadığı ve kaçma tehlikesinin bulunduğu gerekçe göstererek tutuklandığı kaydediliyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise durumdan haberdar olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE'DE HALEN 7 ALMANYA VATANDAŞI TUTUKLU 

Türkiye’de politik nedenlerden dolayı yedi Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı zaman zaman yayınladığı Türkiye’ye sehayat uyarısında turistik amaçla gidecek olan Alman vatandaşlarının yasaklanmış grupların toplantılarına katılmaları ve sosyal medya paylaşımlarında Türk hükümetini eleştiren paylaşımlar yapmaları halinde tutuklanabileceklerini belirtiyor.


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