Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Rusya: SU-35 ve SU-57 uçaklarının Türkiye'ye teslimi görüşülüyor /28 Ağustos 2019 11:31

[FLAŞ] Rusya: SU-35 ve SU-57 uçaklarının Türkiye'ye teslimi görüşülüyor

Rusya'nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'yle Rus savaş uçakları Su-35 ve Su-57'nin teslimatına ilişkin görüşme yürütmekte olduklarını söyledi

SHABER3.COM

Dün Rusya'da Putin'le silah ve havacılık fuarına katılan Tayyip Erdoğan uçakları almak istediklerini ima etmişti. Bugün resmi açıklama geldi.

Dmitriy Şugayev Türkiye'nin Rus yapımı Su-35 ya da Su-57 savaş uçakları satın alması ihtimali hakkındaki bir soru karşısında şunları söyledi:
"Türk meslektaşımla (Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir) görüşmelerim olacak. Ele alacağımız hususlardan birisi S-400 teslimatı. Ardından Su-35 ve Su-57 teslimatı ihtimali üstünde konuşmakla sürdüreceğiz görüşmemizi, zira Türkiye'nin önemli bir ilgisi söz konusu."

Şugayev şöyle devam etti: "Ancak kontrat imzalamaya yönelik görüşmeler yapılıp yapılmayacağını söylemek için erken. Türk tarafı herhangi bir başvuruda bulunmuş değil. Bunun öncesinde danışma içeren birtakım toplantılar yapmamız gerekmekte."

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