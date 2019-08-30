Samanyolu Haber /Ekonomi / İki inşaat devinden konkordato kararı /30 Ağustos 2019 09:32

İki inşaat devinden konkordato kararı

Krizin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektöründen peş peşe konkordato haberleri gelmeye devam ediyor. İki şirket daha konkordato ilan edenler arasına adını yazdırdı.

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Emlak Kulisi'nin haberine göre inşaat sektöründe, her türlü yapının kaba, ince, elektro-mekanik ve çevre düzenlemesi imalatlarında anahtar teslimi hizmet veren Tek Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş., konkordato istedi.

“Yeşil Bina” sertifikalı binalar inşa etmek ve bu konuda öncü firmalar arasında yer almayı hedefleyen Tek Yapı İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca konkordato istedi. 

2003 yılında kurulan şirkete İİKnun 287 maddesi uyarınca 08/08/2019 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi ve komiseri olarak Özgür Muhittin Esen, Volkan Uzaldı ve Mert Namlı atandı.

Projeleri:
1- Korozo Hijyenik Ürünler Üretim Tesisi
2- Pepsico Frito-Lay Patesi Cipsi Fabrikası
3- C. Steinweg Group Lojistik Merkez
4- Akbank Veri Merkezi
5-  Akbank Yaşam ve Konferans Merkezi
6- AKS Depo ve İdarei Binalar
7- Baykar Ar-ge Üretim Merkezi
8- 3M Üretim Tesisi
9- Trpharm İlaç Fabrikası
10- Türkiye İş Bankası Veri Merkezi
11- Kordsa Mükemmeliyet Merkezi Binası
12- Turkcelll Veri Merkezi

Emlak365'in haberine göre ise yurt içerisinde ve yurt dışında pek çok büyük projeye imza atan Ankara'nın en köklü inşaat firmaları arasında gösterilen Poyraz İnşaat konkordato talebinde bulundu. 

Şirketin içerisinde bulunduğu mali sorunlar nedeni ile konkordato talep ettiği, bu süreçte işlerini toplayarak sıkıntılı dönemi atlatmayı istediği belirtildi.

Ankara merkezli olarak hizmet veren Polat İnşaat şu anda hala yapımı devam eden Renaza Yaşam Merkezi gibi çok sayıda konut projesinin yanı sıra Bağdat Büyükelçiliği, Eskişehir Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yozgat Şehir Hastenesi gibi çok sayıda projenin de mimarları arasında yer alıyor. 

Konkordato talep eden inşaat şirketinin halen yapımı devam eden 4 projesi bulunuyor. Bunlardan biri konut projesi geri kalanları ise otel ve yurt binası olarak sıralanıyor. Bu projeler şöyle:

Renaza Yaşam Merkezi Çankaya Ankara

Bilkent Meteksan K1 Ve Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs Öğrenci Yurt Binası Mekanik İşleri Ankara 

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi İçerisinde Yer Alan Ftr – Ygap Binaları Bursa 

Shamovskaya Otel Rusya olarak sıralanıyor. 

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