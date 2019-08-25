Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a cevap verdi: Demek ki... /25 Ağustos 2019 18:57

Erdoğan'a cevap verdi: Demek ki...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Beyefendi tatilde!" sözlerine cevap verdi. İmamoğlu, Bayrampaşa Otobüs Terminali için ne dedi?

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Daha dün bir bugün iki. İstanbul'da sel var. Beyefendi tatilde." sözlerine cevap verdi. 

İmamoğlu, "Birincisi, birisi demiş ki, ‘Ben, hayatımda hiç tatile çıkmadım'. Şu olduğunda da çıkmadım, bu olduğunda da çıkmadım! Profesyonel hayatta böyle birine şöyle bir söz söylenir: ‘Demek ki hiç çalışmamışsın!’ Sonuçta her insanın makul ve mantıklı tatile ihtiyacı vardır." 

PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde CHP il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle bir araya geldi. 

Etkinliğe CHP’li belediye başkanları ile meclis üyeleri de katıldı. İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, katılımcıların alkışları eşliğinde salona girdi. 

İmamoğlu, konuşmasına şu sözlerle başladı: “Sonuçta her insanın makul ve mantıklı tatile ihtiyacı vardır. Ben tatil de yapmadım açıkçası. Yani yaptığım tatil sayılmaz. 2-3 gün doğal bir eş ve baba mesuliyeti ile başladı. Çocuklarımı görmeye gittim. Tekrar işimizin başında olduk." 

İMAMOĞLU: BU DENLİ TAKİP EDİLMEK GÜZEL BİR ŞEY

"Bu denli takip edilmek güzel bir şey." diyen İmamoğlu, "Şöyle güzel bir şey; biz, işimizin ne kadar ciddi bir iş olduğunun, ne kadar önemli bir işe sahip olduğumuzun farkındayız. Öncelikle bunun altını çizelim. Ama, bizi bu yönüyle takip eden insanların da bizde bir açık bulmaya çalışmaları… Ama farkında değiller ki, Ekrem İmamoğlu’nun özgüveninde asla bir kibir yok.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 yıldır İstanbul'u idare edenlerin son selin bütün mesuliyetini kendilerine yüklemesini "ibretlik" diye niteledi.

1994 YILINDAN BERİ İSTANBUL'U KİM YÖNETİYORDU?

Gazeteciler, İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyeler ve tatille ilgili sözlerini hatırlattı. İmamoğlu bu soruya şu cevabı verdi: “Tatile göndermeler bitmiyor. Buna Cumhurbaşkanının katılması da enteresan. Çünkü 1994 yılından beri, 25 yıldır İBB’yi yönetti, kendileri belediye başkanlığı yaptı, başbakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı. Yine kendi siyasi partilerinin belediye başkanları var. Yani 25 yıldır, ne yazıktır ki birçok defa ölümcül seller yaşandı, onlarca insan hayatını kaybetti. Bu kadar yılı kalkıp bir güne, yaklaşık 40 günlük süreç içerisinde bana yüklemeleri ve bunu bir tatile bağlayarak beni vatandaşa şikâyet etmeleri çok üzücü, şaşırtıcı."

“BAYRAMPAŞA OTOGARI AYIBINI TEMİZLİYORUZ”

İmamoğlu’na, Bayrampaşa Otogarı’na dair soru da yöneltildi. 

“Otogar meselesi de bence uzun yıllar ihmal edilmiş bir süreç. Aynen az önce söylediğim 25 yıllık yönetimin ihmali gibi. Bu da ihmal edilmiş." diyen İmamoğlu, otogardik metruk durumun geçmiş yıllardaki yönetimlerin bir ayıbı olduğunu söyledi. 

İmamoğlu, "Biz, bu ayıbı temizliyoruz hem otogarın otopark kısmını teslim alarak, bir de yönetimini teslim alarak. Yönetimini teslim alırken de oradaki hem otobüs işletmecilerini koruyacağız hem de vatandaşı koruyacağız.” şeklinde konuştu.
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