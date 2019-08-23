Müteahhitlerden Erdoğan'a: Batıyoruz efendim!

Dolar kurundaki aşırı dalgalanma sonrası otomotiv, tekstil, mobilya sektöründe olduğu gibi inşaat sektöründe de süren hızlı düşüş, inşaat şirketlerini iflasa sürükledi.





Betona gömülen paralarla beraber konut satışlarındaki düşüş ve inşaat malzemeleri fiyatlarındaki fahiş artış, müteahhitleri isyan noktasına getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AKP’ye yakın müteahhitler, sorunlarına çözüm istedi.





Yeniçağ'dan Serkan Talan'ın haberine göre AKP’nin 2002 yılında iktidara geldikten sonra ekonomideki bir numaralı gözdesi olan inşaat sektörü hızlı bir yükselişe girdikten sonra 2008 yılında ABD’de başlayan küresel mali kriz ile durgunluk dönemine girmişti.





Ancak son dönemde dolar kurundaki aşırı dalgalanma ve vatandaşların alım gücünün düşmesi konut satışlarını derinden etkiledi. Birçok konut projesinde neredeyse hiç satış gerçekleşmezken, inşaat şirketleri batma noktasına geldi.









AKP iktidarının en gözde müteahhidi Ali Ağaoğlu’nun lüks araçlarını satışa çıkarması inşaat sektöründeki durumu gözler önüne sermişti.





İnşaat şirketi sahipleri birçok projenin atıl durumda olduğunu ve maliyet artışı nedeniyle projelere devam edemediğinin altını çizdi.





“BATIYORUZ EFENDİM”





Konut satışlarındaki düşüşü özellikle vatandaşların konut kredisi almaya çekinmesine bağlayan AKP’ye yakın inşaat şirketi sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.





TÜİK’in açıkladığı verilere göre, konut satışları temmuz ayında yüzde 17,5 azalarak 102 bin 236 adet olmuştu.Saray’da Erdoğan ile görüşen AKP’ye yakın müteahhitler, “Efendim artık batıyoruz. Vatandaşlar kredi çekip ev almıyor” dediği öğrenildi.





Bu görüşme sonrası Erdoğan’ın Ziraat Bankası’na talimat vererek konut kredilerini yüzde 0,99’a çektirtti.





Öte yandan Kamu ile iş yapan müteahhitler ise devletten para alamadıklarını ve artık iş yapamaz duruma geldiklerini dile getirdi.