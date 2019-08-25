O isim de özel okul açıyor

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi'nin (İFAM) kurucu başkanı olan ve kadınlara yönelik açıklamalarına gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınan ilahiyatçı İhsan Şenocak, İstanbul'da özel lise açıyor.







İFAM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kadıoğlu, Özel Aşıkkutlu Anadolu Lisesi’ne ilişkin bilgileri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakınlığı ile bilinen Yeni Akit gazetesi ile paylaştı.





Kadıoğlu şöyle konuştu: "İFAM olarak 12 yıldır lise ve üniversite öğrencilerine Kâdim usülde İslami İlimler eğitimi veriyoruz. Çok sayıda öğrencimiz yüksek lisans ve doktora yaptı, halen de yapmakta."





İSLAMİ İLİMLER DE OKUTULACAK





Kadıoğlu mutat lise müfredatının yanında, İslami ilimlerin de Arapça eserler esas alınarak okutulacağını belirterek, "Hazırlık sınıfında yoğun bir Arapça’nın yanında İngilizce de olacak." dedi.





Kadıoğlu, "Arzumuz, iyi derecede Arapçasıyla İslam Dünyasını, İslami ilimler tahsiliyle medeniyetimizi, İngilizcesi ile Batı’yı tanıyıp öz-posa ayrımına tabi tutan öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunmak, onlarla tarihin yürüyüşünü yeniden başlatmak.” ifadelerini kullandı.