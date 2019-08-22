Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gidiyor

18 Ağustos'u 19 Ağustos'a bağlayan gece, Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atandığı haberleri medyaya yansıdı, ardından da şafak saatlerinde polis zoruyla belediyelere girildi ve İçişleri Bakanlığı'nın 'kayyım atama' kararı belediyelere tebliğ edildi.







Üç şehirde de, kayım kararına karşı protesto ve eylemler sürüyor. İmamoğlu, Diyarbakır'dan önce Batman'a geçecek ve burada bir düğüne katılacak. Ardından da Diyarbakır'a geçecek.





Habere göre, İmamoğlu, 31 Ağustos’ta CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin düğününde nikah şahitliği yapacak. Batman’a Diyarbakır üzerinden geçecek ve İstanbul’a yine Diyarbakır üzerinden dönecek.





Tarafsız Haber Ajansı haberine göre, İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti sırasında bir dizi temasta bulunması öngörülüyor ancak program henüz net değil.





Ziyaret, HDP'li siyasilerin CHP'ye yönelik 'susmayın' çağrılarının ardından gerçekleşecek ve sembolik bir öneme sahip.





CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar “Düğün 31’inde Batman Merkez’de olacak. Yeğenimin düğünü 23 Haziran’daydı. Seçimler nedeniyle iptal edilmişti. Sayın Başkanımız o zaman dedi ki ‘kazansam ya da kazanmasam da düğüne geleceğim’ demişti. Sözünü tuttu, gelecek. Daha önce katılacağını ifade etmişti. Günü söyledik, ona göre program yaptık, katılacak, nikah şahidi olacak” dedi.