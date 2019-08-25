Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu'na ilginç boykot

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın parti kurma çalışmalarına karşı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşkilatlara talimat gönderdi.





Erdoğan iki isim için, “Selam verenleri bile uzak tutun.” dedi. AKP’nin olağan kongresini bir yıl erkene çeken Erdoğan, parti teşkilatlarına yeni bir talimat verdi.





"O İKİ İSME YAKIN OLANLARI PARTİDEN UZAK TUTUN"





Erdoğan, yeni parti kurucuları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yakın isimlerin de partiden uzak tutulmasını istedi: “Ahbap-çavuş ilişkisi içinde olmayacak, bu işleri en iyi yapacak kişileri bulacağız.”





Cumhuriyet’in haberine göre, Erdoğan’ın önceki gün yapılan MKYK toplantısındaki açıklamalarıyla değişimin nasıl olacağı yönünde mesaj verdiği kaydedildi.





Erdoğan, “Ahbap çavuş ilişkisi içinde olmayacak, bu işleri en iyi yapacak kişileri bulacağız. Önümüzde geniş bir süre var” dedi.





ERDOĞAN YENİ STRATEJİSİNİ AÇIKLADI





Erdoğan, partisinin 18'inci yıl dönümü toplantısında da “Hedef şu, kanaat önderleri kimlerse, bunları seçip çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir. Bunu hep beraber yapacağız. ‘Ben şurada yoktum, ben burada yoktum’ olmaktan öte ‘Burası filancaya layık’ daha da ileri gidiyorum, bize Ömer’ler lazım.” diye konuştu.





Kongre safahatında delege, belde, ilçe ve il yönetimlerinde yer alacak isimlerin belirlenmesi için özel çalışma yapılacak.





DAVUTOĞLU VE BABACAN ÖNLEMİ DE ALINACAK





Babacan ve Davutoğlu ile bağlantılı kişilerin listelere girmesi önlenecek. Tüm bu önlemler için komisyon oluşturulması formülü üzerinde duruluyor.