Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu'na ilginç boykot /25 Ağustos 2019 12:40

Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu'na ilginç boykot

23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin akabinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki (AKP) değişim baskısı üzerine olağan kongreyi bir cyıl öne çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti hazırlıklarını da dikkate alarak, teşkilatlardaki değişimi bu kez farklı bir stratejiyle yapmayı planlıyor.

SHABER3.COM

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın parti kurma çalışmalarına karşı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşkilatlara talimat gönderdi. 

Erdoğan iki isim için, “Selam verenleri bile uzak tutun.” dedi. AKP’nin olağan kongresini bir yıl erkene çeken Erdoğan, parti teşkilatlarına yeni bir talimat verdi. 

"O İKİ İSME YAKIN OLANLARI PARTİDEN UZAK TUTUN"

Erdoğan, yeni parti kurucuları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yakın isimlerin de partiden uzak tutulmasını istedi: “Ahbap-çavuş ilişkisi içinde olmayacak, bu işleri en iyi yapacak kişileri bulacağız.”
 
Cumhuriyet’in haberine göre, Erdoğan’ın önceki gün yapılan MKYK toplantısındaki açıklamalarıyla değişimin nasıl olacağı yönünde mesaj verdiği kaydedildi.

Erdoğan, “Ahbap çavuş ilişkisi içinde olmayacak, bu işleri en iyi yapacak kişileri bulacağız. Önümüzde geniş bir süre var” dedi.

ERDOĞAN YENİ STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Erdoğan, partisinin 18'inci yıl dönümü toplantısında da “Hedef şu, kanaat önderleri kimlerse, bunları seçip çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir. Bunu hep beraber yapacağız. ‘Ben şurada yoktum, ben burada yoktum’ olmaktan öte ‘Burası filancaya layık’ daha da ileri gidiyorum, bize Ömer’ler lazım.” diye konuştu.

Kongre safahatında delege, belde, ilçe ve il yönetimlerinde yer alacak isimlerin belirlenmesi için özel çalışma yapılacak. 

DAVUTOĞLU VE BABACAN ÖNLEMİ DE ALINACAK

Babacan ve Davutoğlu ile bağlantılı kişilerin listelere girmesi önlenecek. Tüm bu önlemler için komisyon oluşturulması formülü üzerinde duruluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu'na ilginç boykot Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:39:02