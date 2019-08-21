Samanyolu Haber /Gündem / Mızraklı: Bu bir zorbalık rejimidir /21 Ağustos 2019 10:33

Mızraklı: Bu bir zorbalık rejimidir

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde oyların yüzde 63'ünü alarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun keyfi kararıyla görevden azledilmesine, "Bu bir zorbalık rejimidir." sözleri ile tepki gösterdi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından görevden alınması ve yerlerine kayyım atanmasının yankıları sürüyor. 

Halkın oyları ile seçildiği halde keyfi bir kararla azledilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Artı TV’ye verdiği mülakatta kayyım gaspını protesto etmek için toplanan insanlara AKP'nin tahammül edemediğini söyledi. 

Selçuk Mızraklı (Soldan 2'nci), 31 Mart'ta yüzde 63 oy alarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

MİLLETVEKİLLERİ HASTANELİK OLDU

Mızraklı, “Milletvekilleri hastanelik oldu. Seçilmişlere karşı girilen tutum bir travmaya sebep oldu. Seçilmişlere dönük en büyük yargı makamı sandıktır.” dedi.

“Bu sadece Diyarbakır’a yönelik değil.” diyen Mızraklı, “Vicdanı olanın taraf olması gerekiyor. Demokrasiden ve hukuk rejiminden yana olmalıyız. Bu zorbalık rejimidir, kınıyoruz.” şeklinde konuştu.

“SANDIKTA KAYBETTİLER, MASA BAŞINDA ALMAK İSTİYORLAR”

“Neden görevden alındım?" sorusunu yönelten Mızraklı şöyle devam etti: "Bu, basit ve aynı zamanda zor bir soru. Sayın Gültan Kışanak’ı niye görevden aldılarsa şimdi de o gerekçeyle beni görevden aldılar. Sandıkta kaybettiklerini masa başında almaya çalışıyorlar.”

Kayyımdan belediyeyi devraldıklarında talan ve israfın had safhada olduğunu tespit ettiklerini belirten Mızraklı, “Biz hakkaniyetle nasıl idare edebilir, gelecek için umudu örmeye çalışırız, bunları planladık. Bir sürü borç ödedik. Neleri yapmak istediğimizi anlatacaktık bu hafta.” şeklinde konuştu.

MIZRAKLI: GÜÇLÜ BİR KARŞI KOYMA VE İTİRAZA İHTİYAÇ VAR

AKP iktidarının belediyeleri arpalık olarak kullandığını ifade eden Mızraklı, “Bütün bunlara rağmen kaybettiği arpalıkları kaybeden bu zihniyet, yandaşlarına açtığı kanalların tıkandığını gören bu zihniyet durmadı. Zulmün abad olduğu görülmemiştir. Bu şartlarda orada duramayacaklardır, ama yine de güçlü bir karşı koyma ve itiraza ihtiyaç var.” dedi.
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