Samanyolu Haber /Gündem / Göstericinin kafasına cop ve kaskla defalarca vurdu /21 Ağustos 2019 18:59

Göstericinin kafasına cop ve kaskla defalarca vurdu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde halkın oyları ile seçilmiş üç büyükşehir (Diyarbakır, Mardin ve Van) belediye başkanının İçişleri Bakanlığı'nın keyfi kararı ile azledilmesini protesto etmek için gösteriler düzenliyor. Polisin demokratik hakkını kullanan kişilere şiddet uyguladığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. O görüntülerden birinde polis elindeki cop ve kask ile göstericinin kafasına defalarca vuruyor.

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin keyfi bir kararla Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atamasını Van'da protesto eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) mensuplarına polis şiddet uyguladı. 

ELBETTE HESABINI VERECEKSİNİZ!

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, şahsi Twitter hesabında, "İşte AKP‘nin zorbalığı. Elbetteki hesabını vereceksiniz." notuyla bir kişinin darp edilerek gözaltına alınmasının görüntülerini yayınladı.

GEL BURAYA DEYİP KAFASINA KASKLA DEFALARCA VURDU

Kısa videoda polis, bir kafeye sığınan kişiye "Gel buraya!" diye bağırıp tekme atmaya başlıyor. 

Bir polis memuru da yakaladığı bir vatandaşın kafasına cop ve kaskla defalarca vuruyor. Aynı polis darp ettiği kişiyi sürükleyerek dışarıya çıkarıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Göstericinin kafasına cop ve kaskla defalarca vurdu Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:40:57