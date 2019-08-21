Göstericinin kafasına cop ve kaskla defalarca vurdu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin keyfi bir kararla Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atamasını Van'da protesto eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) mensuplarına polis şiddet uyguladı.





ELBETTE HESABINI VERECEKSİNİZ!





HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, şahsi Twitter hesabında, "İşte AKP‘nin zorbalığı. Elbetteki hesabını vereceksiniz." notuyla bir kişinin darp edilerek gözaltına alınmasının görüntülerini yayınladı.





GEL BURAYA DEYİP KAFASINA KASKLA DEFALARCA VURDU





Kısa videoda polis, bir kafeye sığınan kişiye "Gel buraya!" diye bağırıp tekme atmaya başlıyor.





Bir polis memuru da yakaladığı bir vatandaşın kafasına cop ve kaskla defalarca vuruyor. Aynı polis darp ettiği kişiyi sürükleyerek dışarıya çıkarıyor.