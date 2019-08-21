Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da iki isimle yollar ayrılıyor /21 Ağustos 2019 22:12

Galatasaray'da iki isimle yollar ayrılıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da iki isimle yolların ayrılacağı ifade ediliyor.

SHABER3.COM

Sarı-kırmızılı kulüp, Yunan golcü Kostas Mitroglou'yu Hollanda Ligi'nin güçlü ekibi PSV Eindhoven'a kiralamak için görüşmelere başladı. Genç savunmacı Ozornwafor ise Almeria'ya kiralanıyor.

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in beklenen verimi alamadığı Kostas Mitroglou ile yolları ayırıyor. Yönetim, Yunan golcüyü kiralamak için PSV Eindhoven ile görüşmelere başladı.

Nijeryalı savunmacı Ozornwafor ise İspanya 2. Ligi ekibi Almeria'ya kiralık olarak gidiyor. Böylece Galatasaray'ın yabancı sayısı 13'e düşüyor.

mitroglou
Kostas Mitroglou

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