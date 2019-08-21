İBB Eminönü'ne yeni boru hattı döşeyecek

Cumartesi günü yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili çalışma başlatan İBB yeni bir planı devreye soktu.







ALT GEÇİDİN TAHLİYE KAPASİTESİ 5 KAT BÜYÜYECEK





Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki tek pompa kısa zamanda 6 yeni ve daha büyük pompa ile değiştirilecek.





Ardından yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılacak. Böylece meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edilmesi hedefleniyor.





‘ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA 3 AY BOYUNCA MADDİ YARDIM SAĞLANACAK’





Öte yandan Eminönü alt geçidindeki dükkanları zarar gören vatandaşlara İBB tarafından 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlanacağı açıklandı.





Zarar gören iş yerlerin bakım ve onarımının da İBB tarafından yapılacağı kaydedildi.



