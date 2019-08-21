Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama /21 Ağustos 2019 11:41

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu; Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kayyım kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu; Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerini kayyım atanmasını "milli iradeye darbe" diye niteledi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine keyfi bir kararla kayyım atanmasını "milli iradeye darbe" diye niteleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu, "Madem böyle yapacaktınız, sandığı niye koydunuz? Niye halkın iradesine saygı göstermiyorsunuz?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Diyarbakır, Van ve Mardin'in Halkların Demokratik Partisi (HDP) belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

"KENDİN KARAR VERİP ADIM ATIYORSUN"

Kılıçdaroğlu, "Bu yapılan demokrasiyle bağdaşmıyor, bu üç başkan da aday olmadan önce savcıdan iyi hâl kâğıdı almış,  Yüksek Seçim Kurulu'na gitmiş onlar da sakınca görmemiş. Yargı kararını bile beklemiyorsun kendin karar verip adım atıyorsun." dedi. 

Sözcü gazetesine konuşan CHP lideri, "Parti olarak bir tepki gösterecek misiniz?" şeklindeki soruya, "Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz." cevabını verdi.

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