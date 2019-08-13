Samanyolu Haber /Gündem / "Hiçbir şey gizli kalmaz: Bir gün gelir, birileri kaçacak delik arar!" /13 Ağustos 2019 15:17

"Hiçbir şey gizli kalmaz: Bir gün gelir, birileri kaçacak delik arar!"

Eski enerji bakanı Cumhur Ersümer, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın "Kaz Dağları'nda maden ruhsatını Ersümer verdi" iddiasına cevap verdi. Doğu Biga Madencilik ve ortağı Alamos Gold firmasının ruhsatını paylaşan Ersümer, ruhsatın kendisinin görev süresinden sonra verildiğini söyledi.

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kaz Dağları'nda altın madeni için 200 bin ağacın katledilmesinin sorumluluğunu önceki hükümetlere attı. 

AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan önceki günlerde Çanakkale Gelibolu’da muhtarlar ile bir araya gelmiş ve, “Zamanın bakanı Çanakkaleli Cumhur Ersümer, yıl 2001’in 25 Nisanı. İlk altın arama iznini o vermiş. Devam eden bir süreç var, o günden bugüne ‘Altın varsa bulun’ demişler.” ifadelerini kullanmıştı. 

ERSÜMER: RUHSATLAR BİZDEN SONRA VERİLDİ

Turan'ın bu iddiaların sert bir dille tekzip eden eski enerji bakanı Cumhur Ersümer, ruhsatlara dayalı olarak yapılan işlemlerin kendi görev süresinden sonra olduğunu söyledi. 

Ersümer, "Döneminde bütün izinleri vereceksin, ancak bir türlü vermediğin ‘Gayrisıhhi Müessese’ izni için şirket çalmadık kapı bırakmayacak! Aylar yıllar geçecek sonrada aniden vahiy gelmiş gibi, bir türlü vermediğin, ağaç kesimine, işletmeye geçmeye izin veren Gayrı Sıhhi Müessese iznini çıkartacaksın.” dedi.

ERSÜMER YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre Ersümer, AKP'li Turan'ın bu iddialarına yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Doğu Biga Madencilik ve ortağı Alamos Gold firmasının ruhsatını paylaşan Ersümer, ruhsatın kendisinin görev süresinden sonra verildiğini belirtti.

Ersümer şunları kaydetti: “Ruhsatlara dayalı olarak yapılan işlemlerin tamamı, benim görev dönemimden sonradır ve bu belgeyi düzenlemek için yapılan görevlendirmede yine 27/09/2012 tarih ve 4793 sayılı olup benim bakanlıktan ayrılmamdan 11 yıl sonradır."

AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın (solda) iddialarını cevap veren eski enerji bakanı Cumhur Ersümer, "Bir gün birileri de kaçacak delilik arar." dedi.
 
"BİR GÜN GELİR BİLENLER BİLDİKLERİNİ AÇIKLAR..."

Hiçbir şeyin gizli kalmayacağını belirten eski bakan Ersümer, “Döneminde bütün izinleri vereceksin, ancak bir türlü vermediğin Gayrisıhhi Müessese izni için şirket çalmadık kapı bırakmayacak! Aylar yıllar geçecek sonrada aniden vahiy gelmiş gibi, bir türlü vermediğin, ağaç kesimine, işletmeye geçmeye izin veren Gayrı Sıhhi Müessese iznini çıkartacaksın." diye konuştu. 

Ersümer, "Sonrada 18 yıl önceye gidip olmayan arama ruhsatının arkasına sığınmaya çalışacaksın! Ama oraya sığamazsın. Ayrıca hiçbir şey gizli kalmaz. Bir gün gelir bilenler bildiklerini açıklarlar. Birileri de kaçacak delik ararlar.” ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELEYİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM"

“Ben Allah’a şükür inkâr etmeden, kimseyi suçlamadan kimsenin arkasına saklanmadan her attığım imzamın, her uygulamamın hesabını vererek, bu günlere geldim." diyen Ersümer, Turan'a yüklendi.

Ersumer, "Allah bütün siyasilere ve başta Bülent Turan'a bu hesabı verilme imkânını versin diye de dua ederek yüz akı içinde yaşamaya devam ediyorum. Çanakkaleli hemşehrilerimin haklı mücadelelerini sonuna kadar destekliyorum." dedi.

 

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