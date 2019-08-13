Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp, Telegram'ı çok kıskanacak! /13 Ağustos 2019 15:47

WhatsApp, Telegram'ı çok kıskanacak!

Telegram'da sessiz mesaj gönderme özelliği gündelik hayatı daha az sekteye uğratacak. "Yavaş mod" özelliği de grup yöneticilerine, grup üyeleri için zaman sınırlamaları koyma yetkisi vererek "spam" mesajların önüne geçmeyi hedefliyor.

SHABER3.COM

Telegram'ın son güncellemesi, popüler mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına "huzur" getirmek için tasarlanan yeni özellikler taşıyor.

Sessiz mesaj gönderme özelliği sayesinde WhatsApp'ın rakibi olan Telegram gündelik hayatı daha az sekteye uğratacak. "Yavaş mod" özelliği de grup yöneticilerine, grup üyeleri için zaman sınırlamaları koyma yetkisi vererek "spam" mesajların önüne geçmeyi hedefliyor.

"DAHA FAZLA HUZUR GETİRİYOR"

Telegram söz konusu güncellemeyi “Bu (güncelleme) daha fazla huzur getiriyor.” diye duyurdu.

Artık uyuduğunu, ders çalıştığını ya da bir toplantıda olduğunu bildiğiniz arkadaşlarınıza özgürce mesaj atabileceksiniz (...) Herhangi bir mesajı ya da içeriği sessiz göndermek istiyorsanız sadece 'gönder' tuşunu basılı tutun.

"Yavaş mod" sayesinde grup yöneticileri artık her grup üyesinin bir sonraki mesajını göndermesi için ne kadar süre beklemesi gerektiğini ayarlama imkânına kavuştu.

HER BİR MESAJIN KIYMETİ ARTACAK

Bu özellikte 30 saniye ila bir saate kadar süre seçilebiliyor. Telegram bu özelliğin gruptaki konuşmaları daha düzenli hale getirirken her bir mesajın da değerini arttıracağını iddia ediyor.

Ayrıca grup yöneticileri, bundan sonra diğer tüm üyelerin görebileceği özel bir unvan alabilecek.

Yeni güncellemeyle ayrıca, bazı emojiler de hareketli hale geliyor. Kalp, hoşnutsuz yüz, utançtan kızaran yüz ve partileyen yüz gibi emojiler artık hareketleniyor.

Telegram, sıklıkla Whatsapp gibi diğer mesajlaşma uygulamalarının sonradan eklediği yeni özelliklere öncülük etmesiyle tanınıyor.

WHATSAPP ÜÇ YIL GERİDEN TAKİP EDİYOR

Örneğin Whatsapp "çıkartma" özelliğini Telegram'ın bu özelliği devreye sokmasından üç yıl sonra, 2018'de uygulamaya eklemişti.

Android ve iOS (iPhone) kullanıcıları arasında küçük farklılıklar taşısa da yeni Telegram güncellemesi önümüzdeki günlerde tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre esas özellikler her iki mobil işletim sistemine de bulunacak. 

Ancak Android kullanıcıları, bunların yanında rehberindeki kişilere gönderecekleri fotoğraf ve videoları seçmeyi kolaylaştıran yeni bir ek menü bulacak.

Diğer yandan, iPhone (iOS) kullanıcılarıysa artık gece modu için farklı renkler seçebilecek. Dolayısıyla artık karanlık mod sadece siyah ve mavi tonlarıyla sınırlı kalmayacak.
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