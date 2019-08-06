Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Özoğuz’dan AKP'li Turan'a 'Kaz Dağları' tepkisi /06 Ağustos 2019 22:50

Gökhan Özoğuz’dan AKP'li Turan'a 'Kaz Dağları' tepkisi

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Kaz Dağları hakkında açıklamada bulunan AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Kaz Dağları hakkında açıklamada bulunan AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a tepki gösterdi.

Turan’ın Kaz Dağları’ndaki protestolarla ilgili olarak yaptığı; “Misafirlerimizin aklına, ‘2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?' diye sormak gelmedi mi?” açıklamasına şarkıcı Gökhan Özoğuz Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Özoğuz, Turan'a yönelik, “E haberimiz yoktu ki ağaç katliamı olacağından! Bilsek ilk ağaç kesildiğinde korumaya çalışırdık! Kaldı ki bu savunma şekli ne kadar üzücü siz bilmiyor musunuz? Siyanür ile toprağı zelil ederseniz doğayı katledeceğinizi?” dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gökhan Özoğuz’dan AKP'li Turan'a 'Kaz Dağları' tepkisi Sonraki Haber >>

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Sen gerçeksin onlar yalan!

Sen gerçeksin onlar yalan!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:26:16